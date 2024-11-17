3 milyon 14 bin araç denetlendi

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Öte yandan hız ihlalinde bulunan 134 bin 746, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 102, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 73 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 397 araç ve sürücüye işlem yapıldı.





535 BİN 62 İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanımıyla' ilgili 2024 yılında toplam 535 bin 62 işlem yapıldığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz. Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor. Lütfen hem kendi güvenliğiniz hem de başkalarının güvenliği için ehliyetiniz olmadan direksiyon başına geçmeyin" ifadelerini kullandı.