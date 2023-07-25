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Giriş Tarihi: 26.7.2023

3 milyon dolar sahte banknot ele geçirildi

Emir SOMER Emir SOMER
3 milyon dolar sahte banknot ele geçirildi
Istanbul Fatih'te dijital matbaa gibi faaliyet gösteren ancak sahte döviz imalatı yapılan adrese, Mali Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü Sahtecilik Büro Amirligi ekiplerince operasyon düzenlendi. Bir üyesi suçüstü yakalanan kalpazan çetesinin imal ettigi sahte dövizleri, yüzde 40 degerle basta Irak ve Suriye gibi ülkelerdeki sebekelere gönderdigi belirlendi. Çete üyelerinin 1 milyon dolarlık sahte banknotları 400 bin dolar karsılıgında sattıkları ögrenildi. Adreste 2 milyon 942 bin dolarlık basılmıs sahte banknot, 12 milyon dolar basmaya yetecek 12 bin sayfalık özel üretim kâgıt, 8 sahte döviz basım kalıbı, 2 banka çeki, bir banknot dedektörü, 3 laminatör makinesi, kâgıt kesim makinesi, 2 para sayma makinesi ele geçirildi. Bu makine ve malzemelerin piyasa degerlerinin 10 milyon lira oldugu ögrenildi. 2 çete üyesi ise aranıyor.

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3 milyon dolar sahte banknot ele geçirildi
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