3 milyon haksız kazanç sağlayan çete, ‘Turnusol’ operasyonuyla çökertildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haksız kazanç sağlamak amacıyla çete kurup vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren teknik takip yaptı.

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, önce kâğıt fabrikası kurup, bir süre kağıt ve karton üretimi yapan çete üyelerinin, çok fazla sipariş alıp sipariş ücretleriyle ortadan kayboldukları tespit edildi.

Suç grubunun, üretim videoları çekip, tanıtım görselleriyle müşterilere güven verdikleri, 38 ayrı olayda 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları, haksız kazancı farklı kişilere ait hesaplara yatırıp, başka hesaplara havale ederek, izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliler üzerine, polis Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı 'Turnusol' operasyonu yaptı. Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Asayiş Şube'de sorgulamalarına başlanan suç grubu ile birlikte cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Yapılan geniş kapsamlı çalışmalar sonucu polis, farklı kişiler banka ATM'lerinden ve farklı hesaplardan para çekerken görüntülendiğini ortaya çıkardı.