Haberler Yaşam Haberleri 3 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Dilenci çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 16.9.2022 16:27 Son Güncelleme: 16.9.2022 16:53

3 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Dilenci çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da son 1 yılda 3 milyon lira vurgun yapan dilenci çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin uzaktan akrabaları olan engelli, çocuk ve yaşlılara dilencilik yaptırdıkları tespit edildi.

DHA
3 milyon TL’lik vurgun yaptılar! Dilenci çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin yoğun yerlerinde engelli, çocuk ve yaşlı kişilerin dilendirildiğine yönelik ihbar ve şikayetler üzerine inceleme başlattı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu 5 kişilik çetenin, bazıları akrabaları olan 2 çocuk ile engelli ve yaşlı olmak üzere toplam 5 kişiye dilencilik yaptırdığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri Yunus Emre D. ile birlikte Hayriye D., Hatice D., Ercan C. ve Orhan C. gözaltına alındı.Çete üyelerinin, dilendirdikleri kişileri her sabah kendilerine ait araçlarla alarak, kentin farklı ve yoğun bölgelerine bıraktıkları, ihtiyaç sahibi olarak göstermek için de eski ve yırtık kıyafet giydirdikleri belirlendi. Çete üyelerinin, dilenen mağdurlara verilen parayı gün sonunda topladığı, günlük ortalama 2 bin-2 bin 500 lira parayı düzenli olarak PTT ve banka hesaplarına yatırdıkları tespit edildi.

Dilencilik yaptırırken ve topladıkları parayı hesaplarına yatırırken polis tarafından adım adıp takip edilip, görüntülenen şüphelilerin banka hesaplarında son 1 yılda 3 milyon lira para hareketinin bulunduğu da belirlendi. Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

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3 milyon TL'lik vurgun yaptılar! Dilenci çetesine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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