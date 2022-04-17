3 milyonluk Bursa geçen yıl 27 milyon hastaya baktı

BURSA İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, pandemi döneminde hastanelerdeki yoğunluğa dikkat çekti. Salgın döneminde acil olmayan birçok ameliyat ve operasyon yapılmamasına karşın, 2021 yılında kamu, özel hastaneler ve Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ni toplam 27 milyon 500 defa ziyaret etti. Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Nüfus 3 milyon, bizim rakam 9 kat. Herkes ortalama 9 defa bir şekilde hekim ile buluşmuş. Bunun yaklaşık 3.5- 4 milyon kadarı özel hastaneler ve üniversite hastanemiz bünyesinde karşılandı. Belki biri 18 defa gitti, bazısı hiç gitmedi. Ama poliklinik sayımız 27.5 milyon olarak kayıtlara geçti. Burada 24 milyonunu kamu çözdü. Bunun da 11-12 milyon kadarı aile hekimleri, 12 milyon kadarı da devlet hastanelerimizde muayene edildi. Böyle baktığınızda ayda 1 milyon hasta yapıyor. Bu korkunç bir sayı oluyor" dedi. İHA