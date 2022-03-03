3 minik can hayata döndü: Sıra Alparslan’da

Aydın'da yaşayan polis memuru Ömer ve Habibe Sarıboğa çiftinin 3 yaşındaki minik oğlu Alparslan Sarıboğa, küçük yaşta yakalandığı SMA Tip 1 hastalığının pençesinde yaşam savaşı veriyor. Daha önce de Sarıboğa ile aynı kaderi paylaşan polis çocukları Aziz Cemal, Ömer Akif ve Beyazıt Eser, emniyet teşkilatının kenetlenmesiyle başlatılan "3 Minik Cana Nefes Ol" kampanyasıyla hayata sımsıkı sarılma imkanı elde etmişti.

Şimdi sıra minik Alparslan'da. SMA Tip 1 hastalığına yakalanan evladı için yurdun dört bir yanındaki meslektaşlarına ulaşarak tek tek destek isteyen polis memuru Ömer Sarıboğa, Dubai'de 1 milyon 802 bin Dolar maaliyetindeki tedavi masrafının karşılanması için gün sayıyor.

Oğlunun verdiği yaşam savaşını SABAH'a anlatan baba Ömer Sarıboğa "Alparslan henüz 3 aylıkken bu hastalıkla tanıştı. 4 aylık iken Spiranza ilacını aldı. Şu anda 30 aylık ve toplamda 8 doz bu ilacı aldı. Bu tedavi yöntemi hastalığın ilerlemesini geciktirese de, yine de yurt dışında yapılan gen tedavisini alması gerek.

Dubai'de bir hastane ile 1 milyon 802 bin Dolar karşılığında anlaştık. Daha önce de SMA hastası polis çocuklarının emniyet teşkilatında başlatılan kampanya ile tedavi imkanı elde ettiğini duymuştum. Ben de Valilik onaylı bağış hesabı açtım. Şu an kampanya yüzde 35 oranına ulaştı. Daha çok yardıma, daha çok desteğe ihtiyacımız var. Her hafta farklı şehirlere ulaşarak meslektaşlarımdan destek istiyorum. Oğlumun sağlığına kavuşabilmesi için çok desteğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.