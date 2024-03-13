3 organize suç örgütü çökertildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda; Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren Erdoğan Şener'in (Şenerler), Sadrettin Avcı'nın (Avcılar) ve Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3️ ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; "Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik" suçlarını işledikleri tespit edilirken çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca suçtan 2 milyar lira gelir elde edildiği belirlendi.