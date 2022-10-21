Haberler Yaşam Haberleri 3 polisi yaralayan gaspçı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 21.10.2022 12:20 Son Güncelleme: 21.10.2022 12:42

3 polisi yaralayan gaspçı ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta gasp ihbarı yapılan eve giden polis ekipleri silahlı saldırıya uğradı. 3 polisi yarayan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
3 polisi yaralayan gaspçı ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran bir kişi, bir eve götürülerek parasının gasp edildiği ve evde işkence gördüğünü iddia etti. Şikâyet üzerine Divanlı mahallesindeki eve giden polis ekibi, kapıyı açan şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. 3 polisin yaralandığı olay üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Düzenlenen operasyonda polisleri yaralayan şüphelilerden biri vurularak etkisiz hale getirilirken 1 şüpheli de yakalandı. Polisin yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğu belirlenirken, olay yerinden kaçtığı anlaşılan diğer şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
HDP'li Gergerlioğlu'ndan TBMM'de provokasyon: AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden tepki
Son dakika... Kriz tırmanıyor: ABD'den flaş İran açıklaması!
KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ile 2022 KPSS sonuçları sorgulama ekranı!
Başkan Erdoğan 'makas altın mı?' diye sordu: Aliyev'den açılışa damga vuran yanıt!
İBB yönetimi dev projeyi adeta çürümeye terk etti
SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın'daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm
Son dakika | Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım'ın durumu iyi: Türkiye'ye dönüyor
Aliyev’in halter şovuna şampiyondan ilk yorum: Çok korktum
RAHMAN SURESİ OKU, Rahman Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
3 polisi yaralayan gaspçı ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA