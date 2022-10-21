3 polisi yaralayan gaspçı ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran bir kişi, bir eve götürülerek parasının gasp edildiği ve evde işkence gördüğünü iddia etti. Şikâyet üzerine Divanlı mahallesindeki eve giden polis ekibi, kapıyı açan şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. 3 polisin yaralandığı olay üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Düzenlenen operasyonda polisleri yaralayan şüphelilerden biri vurularak etkisiz hale getirilirken 1 şüpheli de yakalandı. Polisin yaptığı çalışmada olayı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğu belirlenirken, olay yerinden kaçtığı anlaşılan diğer şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.