3 saatte 2 kadını taciz eden kurye yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Çiçek Mahallesi'nde, önceki sabah kucağında çocuğuyla sokakta yürüyen E.Ç. (18), arkadan plakası kapatılmış motosikletiyle gelen ve başında kask bulunan bir kuryenin fiziksel tacizine uğradı. Kurye hızla bölgeden uzaklaşırken E.Ç. ise polise giderek şikâyetçi oldu. Aynı kurye, saat 12.00 sıralarında ise bu kez de Tepekule Mahallesi'nde yine sokakta yürüyen S.K.'ya (20) tacizde bulundu. S.K. da polise gidip şikâyette bulundu. Hemen harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin motosikletinin plakasını pembe bir bez parçasıyla kapattığını saptadı.Bu arada taciz olayını öğrenen bölgedeki diğer moto-kuryeler, motosikletin üzerindeki bir korna olduğunu fark etti. Ekipler, meslektaşlarının ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin T.C. (22) olduğunu belirledi. Meslektaşları tarafından çağrılan T.C., polis tarafından yakalandı. Cinsel saldırı ve hayâsızca hareketler suçlarından 4 kaydı olduğu belirlenen T.C.'nin, taciz anları güvenlik kamerasına da yansıdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılan T.C.'ye saldırıp darp eden bazı motokuryeler, meslektaşları tarafından uzaklaştırıldı.