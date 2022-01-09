3 sözleşmeli er trafik kazasında yaralandı

KARABÜK'TE meydana gelen trafik kazasında İzmir'de Deniz Piyade Sözleşmeli Er olarak görev yapan 3 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kastamonu Karabük Karayolu Kadıbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Çağatay T.' nin (24) kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araç ağaçlara takılarak dururken, diğer sürücüler olayı emniyet birimlerine ve 112'ye haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişiyi ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Yaralanan sürücü Çağatay T. (24) ile araçta bulunan Salim Ö. (24) ve Yasi D.nin İzmir'de deniz piyade sözleşmeli er olarak görev yaptıkları belirtildi.