3 suç örgütüne operasyon! Çok sayıda silah ve mermi bulundu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; üç farklı suç örgütüne Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar İlçeleri'nde operasyon düzenledi. 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 164 mermi, bir hassas terazi, 2 kar maskesi, bir kilo 100 gram uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 830 lira nakit para ele geçirildi. 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.