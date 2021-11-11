3 tarihi hamam yeniden hayat buluyor

Gölcük Belediyesi, ilçede bulunan tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak, ilçe turizmine kazandırmak için projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ali Yıldırım Sezer'in yeniden turizme kazandırılması için yaptığı girişimlerin ardından Yukarı Ulaşlı'daki Osmanlı dönemi tarihi hamamın restorasyon projesi hazırlanması için başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları Cuma günü tamamlanıyor. Kazı çalışmalarının sona ermesi ile yapılacak kazı ve temizlik çalışmasının ardından arkeolojik kazı sonucunu bekleyen, rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri de tamamlanacak.

3 TARİHİ HAMAM YENİDEN HAYAT BULACAK

Tarihi hamamda devam eden çalışmaları titizlikle takip eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışma alanına girerek yetkililerden bilgi aldı. Devam eden çalışmaların ilçenin turizm potansiyelini arttıracağını dile getiren Başkan Ali Yıldırım Sezer, "Örcün Sultan Baba Türbesi yakınındaki restorasyonu biten ve halen Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi olarak kullanılan tarihî hamamın, restorasyon çalışmalarını sene sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca bu mekan, hamam fonksiyonu ile faaliyet gösterebilecek Değirmendere Yukarı Mahalledeki tarihî hamam ve restorasyon projesi devam eden, arkeolojik kazısı tamamlanan Yukarı Halıdere'deki tarihî hamamdan sonra, Yukarı Ulaşlı'daki tarihî hamam da, tarihsel değerimiz olarak, ilçemiz turizmine katkı sağlayacak. Bölgemizde 3 tarihi hamam yeniden hayat bulacak" dedi.

UZMAN EKİPLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Tapuda Ulaşlı Mahallesi, 1105 ada, 6 parselde kayıtlı ve mülkiyeti Gölcük Belediyesi'ne ait arsada bulunan, II. Gurup Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilen Tarihî Osmanlı Hamamı'nın, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 22.06.2021 tarih ve 5242 sayılı kararına istinaden, restorasyon projesinin hazırlığı kapsamında arkeolojik kazı ve temizlik çalışmaları Kocaeli Müze Müdürlüğü denetiminde, Arkeologlar Ebru İnal, Halil Akman ve Aslı Arpa tarafından yapılıyor.