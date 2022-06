3 ton eti yerden topladılar

Bursa'da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı belirlendi. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu. Ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan için polis ekiplerinden yardım istendi. Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açıldı. El konulan et ve et ürünleri imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi. Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. İş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi. İHA