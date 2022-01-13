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Giriş Tarihi: 13.1.2022

3 yaşındaki Ayşenur dayı vahşetinin kurbanı

3 yaşındaki Ayşenur dayı vahşetinin kurbanı
BURDUR Cemil Mahallesi'nde yaşayan Kader Karadeniz, sabah 3 yaşındaki kızı Ayşenur uyanmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi' ne bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Kader Karadeniz ile dayı Hızır Ç. gözaltına alındı. Hızır Ç.'nin ifadesinde, gece Ayşenur'un ses çıkararak gürültü yaptığını, susturmak için çocuğa tekme attığını söylediği iddia edildi. Anne Karadeniz'in de kardeşinin hareketinden haberi olmadığını ifade ettiği kaydedildi. Karadeniz'in 4 yaşındaki erkek çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

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3 yaşındaki Ayşenur dayı vahşetinin kurbanı
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