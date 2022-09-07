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Giriş Tarihi: 7.9.2022 22:29

3 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğünü sorgusunda itiraf ettiği öğrenilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA
3 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde cesedi bulunan 3 yaşındaki Iraklı Rayyan Hassım'ın akrabası Muna Ehas Hıdır Hayo 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük çocuğun cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Muna Ehas Hıdır Hayo savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğinde sevk edildi. İfadesinde küçük çocuğu öldürdüğünü kabul eden Muna Ehas Hıdır Hayo 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı
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