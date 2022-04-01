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Giriş Tarihi: 1.4.2022 10:50

3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürülmüştü! Katile verilen ceza belli oldu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürülmüştü! Katile verilen ceza belli oldu

İstanbul Bayrampaşa’da 43 yaşındaki Ferdane Kurt’un, 3 yaşındaki çocuğu ile birlikte kaldığı otelde iple boğularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Cemil Yar’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulanmadı.

Bayrampaşa'da bir otelde 3 yaşında çocuğu ile kalan Ferdane Kurt, aynı otelde kalan Cemil Yar'ın odasında iple boğulmuş halde ölü bulunmuştu. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Cemil Yar getirildi. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı 15 Şubat'ta açıkladığı mütalaasını tekrara ederek, sanık Cemil Yar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

BAKANLIK AVUKATININ İTİRAZI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, "Mütalaanın kasten öldürme kısmına katılıyoruz. Ancak 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuklu sanık Cemil Yar ise son savunmasında, şikayetçilere mahkemede soru sormak istediğini söyleyerek, "Soru sormadan bu cezayı almak istemiyorum. Kendimi ifade etmem için bu insanların burada olması lazım. Ben kimseye ihanet etmedim, kimsenin de bana ihanet etmesini istemiyorum" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cemil Yar'ı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulamadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Bayrampaşa’da otelde öldürülen Ferdane Kurt davasında mütalaa

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3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürülmüştü! Katile verilen ceza belli oldu
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