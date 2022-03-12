3 yaşındaki çocuk ailesini kurtardı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evlerinde yangın çıkan 5 kişilik aile, 3 yaşındaki çocuğun annesini uyandırmasıyla kurtuldu. Başak Mahallesi'nde 3 çocuk sahibi Hacira (32) ve Osman Biçen (34) çiftinin yaşadığı evde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Aile, 3 yaşındaki Muhammet Ali'nin annesini uyandırmasıyla yangını fark ederek dışarıya çıktı. Yangında ev küle dönerken anne Hacira Biçen, "Eğer oğlum beni uyandırmasaydı hepimiz ölecektik. Evdeki tüm eşyalarımızı kül oldu. Ama olsun çok şükür kurtulduk" dedi.