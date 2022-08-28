3 yaşındaki çocuk kazara babasını vurdu

Merkez Melikgazi İlçesi Mimarsinan Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi üzerinde bulunan Fatma Hatun Apartmanı'nın 1. katında oturan Gökhan ve Sıla Çimen çiftinin 3 yaşındaki çocukları K.A.Ç, babasının tabancasıyla oynadı. Evin oturma odasında dolu olan silahın tetiğine basan çocuk, babası Gökhan Çimen'i başından vurdu.
Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede Gökhan Çimen'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kayseri'de 3 yaşındaki babasını tabancayla öldürdü | Video