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Giriş Tarihi: 28.8.2022 01:22 Son Güncelleme: 28.8.2022 01:40

3 yaşındaki çocuk kazara babasını vurdu

Kayseri’de evin oturma odasında tabancayla oynayan 3 yaşındaki çocuk, babası Gökhan Çimen’i (24) başından vurarak öldürdü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
3 yaşındaki çocuk kazara babasını vurdu

Merkez Melikgazi İlçesi Mimarsinan Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi üzerinde bulunan Fatma Hatun Apartmanı'nın 1. katında oturan Gökhan ve Sıla Çimen çiftinin 3 yaşındaki çocukları K.A.Ç, babasının tabancasıyla oynadı. Evin oturma odasında dolu olan silahın tetiğine basan çocuk, babası Gökhan Çimen'i başından vurdu.

Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı muayenede Gökhan Çimen'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kayseri'de 3 yaşındaki babasını tabancayla öldürdü | Video

Romen uyruklu olan çiftin yakınları ölüm haberiyle birlikte apartmanı önünde toplandı. Sinir krizleri geçirenlerin bulunduğu kalabalığın giderek artması üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri incele çalışmalarının ardından Gökhan Çimen'in cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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3 yaşındaki çocuk kazara babasını vurdu
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