3 yaşındaki İbrahim’in acı sonu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki İbrahim Güneş, doğum gününe 2 gün kala tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 7 Ağustos günü Divrik mahallesinde meydana gelen olayda, evinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaşındaki İbrahim Güneş, kuyudan giden elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Güneş'in yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline kaldırıldı. Ağır yaralı İbrahim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.