Haberler Yaşam Haberleri 3 yaşındaki ikizler kazada can verdi
Giriş Tarihi: 25.9.2025 18:42 Son Güncelleme: 25.9.2025 19:18

Konya’nın Halkapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişide hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TOLGA YANIK
Kaza, saat 16.00 sıralarında Halkapınar İlçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Kadir Erdoğan (30) yönetimindeki otomobil ile Mehmet Koçer'in (31) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde de ağır hasar oluştu. İhbar üzerine olay jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Mehmet ve anne Ayşegül Koçer (23) ile diğer aracın sürücüsü ve aracında bulunan Ferhat Bozkuş (24) ve Hüseyin Bozkuş (28) ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşegül Koçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

