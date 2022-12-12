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Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:00 Son Güncelleme: 12.12.2022 14:19

3 yaşındaki kızın öldüren anne: "Terlikle kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum"

Ankara’da 3 yaşındaki kızını terlikle döverek öldüren anne Şerife Lülecioğlu, “Elimdeki terlikle kızıma kaç kez ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Boğazını sıktım mı göğsüne vurdum mu hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
3 yaşındaki kızın öldüren anne: Terlikle kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum

Ankara'da Şerife Lülecioğlu, evde besledikleri kedilere sinirlenerek 3 yaşındaki kızı Elif'i terlikle dövdü. Aldığı darbelerle bayılan talihsiz çocuğu gören anne Lülecioğlu, annesi A.I.'yi arayarak durumu anlattı. A.İ., kızının evine gelerek sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından Şerife ve Elif Lülecioğlu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Elif, 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan anne Şerife Lülecioğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şerife Lülecioğlu hakkında, 'Canavarca hisle beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve '2 kez silahtan sayılan cisimle kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anne Lülecioğlu, iddianamede yer alan ifadesinde, kızı 2 yaşındayken kedinin tüyünü ağzına aldığı için yine terlikle ellerine vurduğunu söyledi. Adli tıp kurumu raporunda, küçük çocuğun göğüs bölgesinde çok sayıda ve farklı zamanlarda oluşmuş darbeler olduğu belirtilirken, kafatasında kırık ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti meydana geldiği kaydedildi.

'SİNİRLENDİĞİMDE KONTROLÜ KAYBEDİYORUM'
Şerife Lülecioğlu, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Savunmasını yapan anne,"Evde beslediği kedilerinin masanın üstüne çıkmasına sinirleniyorum. Kızım Elif kedileri kovalıyor. Kızıma 'dur' dedim ama dinlemedi; bu yüzden sinirlendim. Elimdeki terlikle kızıma kaç kez ve neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Boğazını sıktım mı göğsüne vurdum mu hiçbir şey hatırlamıyorum. Olay sırasında kızım bana bir şey dememişti, zaten çok konuşamıyordu, daha küçüktü. Ben çocuğumun kafasına vurmadım, hatırlamıyorum. Epilepsi hastası olduğum için sinirlendiğimde kontrolü kaybediyorum. Kızımı öldürmek gibi bir amacım yoktu, çok pişmanım" dedi.

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3 yaşındaki kızın öldüren anne: "Terlikle kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum"
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