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Giriş Tarihi: 10.1.2023 11:41 Son Güncelleme: 10.1.2023 11:42

3 yaşındaki kızını öldürmüştü: Cani annenin akıl sağlığı raporu açıklandı!

Korkunç olay Ankara'da meydana gelmişti. 3 yaşındaki kızı Elif Lülecioğlu'nu terlikle döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Şerife Lülecioğlu'nun (36) cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

DHA
3 yaşındaki kızını öldürmüştü: Cani annenin akıl sağlığı raporu açıklandı!

Şerife Lülecioğlu, 2006- 2018 yılları arasında eğlence mekanında çalıştığı sırada tanışıp, ilişki yaşadığı M.G.'den (51) olan kızı Elif'i geçen yıl 21 Mart'ta evde beslediği kedilerle oynadığı için terlikle dövdü. Elif baygınlık geçirirken, Şerife Lülecioğlu, annesi Asiye İ.'yi arayıp, durumu anlattı. Eve gelen Asiye İ., kızıyla birlikte torununu hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Elif Lülecioğlu, 6 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan anne Şerife Lülecioğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şerife Lülecioğlu hakkında 'canavarca hisle beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak alt soydan çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'silahtan sayılan cisimle kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şerife Lülecioğlu, iddianamede yer alan ifadesinde, kızı 1,5 yaşındayken dışkısıyla oynadığı için terlikle ellerine vurduğunu, 2 yaşındayken de kedinin tüyünü ağzına aldığı için yine terlikle ellerine vurduğunu, bunun dışında kızını darbetmediğini ileri sürdü.

'CEZAİ SORUMLULUĞU TAM'
Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Lülecioğlu hakkında cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için sağlık raporu talep etti. Ankara Şehir Hastanesi Adli Tıp Kliniği'nce hazırlanan rapor dosyaya girdi. Raporda, sanığın zekasının normal olduğu; ancak dikkat bozukluğunun bulunduğu belirtilerek, "Stresle ve kişilik sorunlarıyla baş etmede güçlük raporlandı. Hastanın cezai tehiri gerektirecek ruhsal hastalığı yoktur. Suçu işlediği sırada kişinin, şuur ve harekat becerisini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadı. Sanığın bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kanaati oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.
Raporda ayrıca, sanık Şerife Lülecioğlu'nun nörolojik muayenesindeki sonucun normal sınırlarda olduğu belirtilerek, "Hasta, hayatını yalnız iademe ettirebilir. Epilepsi hastalığı nedeniyle ceza infaz koşullarında kalabilir; ancak hastanın hastalığının sürekliliğine, kontrollerle karar verilebilir. Bu nedenle 3 ayda bir nöroloji epilepsi poliklinik kontrolü uygun olur" ifadelerine yer verildi.

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3 yaşındaki kızını öldürmüştü: Cani annenin akıl sağlığı raporu açıklandı!
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