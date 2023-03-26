3 yaşındaki kızının boğazını kesip öldürdü

Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Karabıyık Mahallesinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de tedavi gördüğü ileri sürülen 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık, sinir krizi geçirip 3 yaşındaki kızı Sema Nur'un boğazını kestikten sonra aynı bıçakla kendisine zarar verdi. Yakınlarının ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler küçük kızın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı anne ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevda Kocabıyık'ın tedavisinin ardından Kayseri Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesine gönderildiği öğrenildi.