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Giriş Tarihi: 5.7.2024

3 yaşındaki Miraç’ın acı sonu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
3 yaşındaki Miraç’ın acı sonu
Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin geri manevra yapması sonucu tekerin altında kalan 3 yaşındaki Miraç Demiralay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak'ta yaşandı. Yusuf Demiralay, 66 ABF 096 plakalı hurda yüklü kamyoneti park etmek için geri manevra yaptı. Bu esnada kamyonetin arkasında oynayan 3 yaşındaki yeğeni Miraç lastiğin altında kalarak ağır şekilde yaralandı. Yeğenini ezdiğini fark eden amca, vakit kaybetmeden başka bir araçla küçük Miraç'ı hastaneye götürdü. Miraç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amca Yusuf Demiralay ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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3 yaşındaki Miraç’ın acı sonu
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