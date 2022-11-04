Adana’da 3 yaşındaki Miray’ın feci sonu

Adana'da 3 yaşındaki Miray Şentürk, 6. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düşerek feci şekilde yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PENCEREDEN DÜŞTÜ

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Reşat Bey Mahallesi Ordu Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; Ata ve Emine Şentürk çiftinin 3 yaşındaki kızları Miray Şentürk, oyun oynadığı sırada pencereden aşağıya düştü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Beton zemine çarparak ağır yaralana minik Miray, ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk doktorların yaptığı tüm müdahale rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yavrularını kaybeden aile yasa boğulurken Miray Şentürk'ün naaşı otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.