3 yaşındaki Muhammet Ali ailesinin hayatını kurtardı

Olay Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Hacer (31), Osman Biçen (34) çifti gece 3 çocuğuyla birlikte salonda uyudu. Sabaha karşı Muhammet Ali Biçen uyandı. İçerisinin duman olduğunu gören çocuk annesinin yanına gidip onu uyandırdı.
Her tarafı duman kapladığını ve diğer odaların alev aldığını gören anne, hemen eşi ve diğer çocuklarını uyandırıp evden çıktılar.
Aile yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, evdeki bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi.