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Giriş Tarihi: 11.3.2022 12:23 Son Güncelleme: 11.3.2022 12:35

3 yaşındaki Muhammet Ali ailesinin hayatını kurtardı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
3 yaşındaki Muhammet Ali ailesinin hayatını kurtardı

Adana’da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 3 yaşındaki Muhammet Ali Biçen uyanıp annesine haber vererek, herkesin hayatını kurtardı.

Olay Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Hacer (31), Osman Biçen (34) çifti gece 3 çocuğuyla birlikte salonda uyudu. Sabaha karşı Muhammet Ali Biçen uyandı. İçerisinin duman olduğunu gören çocuk annesinin yanına gidip onu uyandırdı.

Her tarafı duman kapladığını ve diğer odaların alev aldığını gören anne, hemen eşi ve diğer çocuklarını uyandırıp evden çıktılar.

Aile yangını söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, evdeki bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Muhammet'in kendisini uyandırdığını anlatan anne, "Eğer oğlum beni uyandırmasaydı hepimiz ölecektik. Oğlumun sayesinde kurtulduk.

Evdeki tüm eşyalarımızı kül oldu. Komşularımıza sığındık. Çocuklarım ve eşim kurtuldu o bize yeter. Mal geri yerine gelir" dedi.

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3 yaşındaki Muhammet Ali ailesinin hayatını kurtardı
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