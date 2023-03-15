3 yaşındaki Mustafa, demir kapının altında kaldı

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Orhangazi Mahallesi 241. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre evine yakın bir noktada kendisi gibi çocuklar ile oyun oynayan Mustafa Eren Bayram (3), boş bir binanın kapısında arkadaşları ile oynadığı esnada kapı raydan çıkarak devrildi.

Minik Mustafa'da kapının altında kaldı. Çevredekiler hemen kapıyı kaldırdı. Ancak Mustafa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kazaya kurban giden Mustafa Orhangazi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.