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Giriş Tarihi: 15.3.2023 15:06 Son Güncelleme: 15.3.2023 15:45

3 yaşındaki Mustafa, demir kapının altında kaldı

Kocaeli Dilovası İlçesinde meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Mustafaa Eren Bayram, arkadaşları ile oynadıkları demir kapının raydan çıkarak üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
3 yaşındaki Mustafa, demir kapının altında kaldı

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Orhangazi Mahallesi 241. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddialara göre evine yakın bir noktada kendisi gibi çocuklar ile oyun oynayan Mustafa Eren Bayram (3), boş bir binanın kapısında arkadaşları ile oynadığı esnada kapı raydan çıkarak devrildi.

Minik Mustafa'da kapının altında kaldı. Çevredekiler hemen kapıyı kaldırdı. Ancak Mustafa tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kazaya kurban giden Mustafa Orhangazi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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3 yaşındaki Mustafa, demir kapının altında kaldı
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