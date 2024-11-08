3 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürülmüştü: Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen semtinde bulunan bir spor salonunda meydana gelmişti. İddiaya göre istediği haracı alamadığı için spor salonunda kurşunlayan şüpheli Fatih S. daha sonrasında ise tanınmamak için başına taktığı motosiklet kaskı ile iş yerine gelerek iş yeri sahibi Fatih oral'a 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde yanında getirdiği 2 tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Oral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırının ardından kaçan Fatih S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Fatih S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet olayının ise görüntüleri ortaya çıktı.