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Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:56 Son Güncelleme: 19.12.2023 15:58

3 yaşındaki Sinay kurtarılamadı

Kocaeli Derince İlçesinde oturan Mintemur çiftinin, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürdükleri 3 yaşındaki kızları Sinay Mina Mintemur, muayenesi sonrası annesi ilaç alınırken fenalaştı. Sinay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
3 yaşındaki Sinay kurtarılamadı

Kocaeli'nin Derince İlçesi İbnisina Mahallesi'nde oturan, Talip ve Emine Mintemur çiftinin 3 yaşındaki kızları Sinay Mina, rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayeti ile hemen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen küçük kız, doktor tarafından muayene edilerek ilaç yazıldı. Hastaneden çıkan anne Emine Mintemur, eczaneden ilaç aldığı esnada minik Sinay fenalaştı. Tekrar acil servise götürülen küçük Sinay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bir lokantada çalışan Talip ve Emine Mintemur çiftinin 2 çocuğundan biri olan küçük Sinay'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarını yasa boğdu. Sinay'ın cenazesi Muratevler Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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3 yaşındaki Sinay kurtarılamadı
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