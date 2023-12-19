3 yaşındaki Sinay kurtarılamadı

Kocaeli'nin Derince İlçesi İbnisina Mahallesi'nde oturan, Talip ve Emine Mintemur çiftinin 3 yaşındaki kızları Sinay Mina, rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayeti ile hemen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen küçük kız, doktor tarafından muayene edilerek ilaç yazıldı. Hastaneden çıkan anne Emine Mintemur, eczaneden ilaç aldığı esnada minik Sinay fenalaştı. Tekrar acil servise götürülen küçük Sinay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bir lokantada çalışan Talip ve Emine Mintemur çiftinin 2 çocuğundan biri olan küçük Sinay'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarını yasa boğdu. Sinay'ın cenazesi Muratevler Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.