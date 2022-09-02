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Giriş Tarihi: 3.9.2022

3 yazılımcıyı kaçıran fidyeciler ‘Yunus’lara takıldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
3 yazılımcıyı kaçıran fidyeciler ‘Yunus’lara takıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan ve bilgisayar yazılımcısı olan Doğukan A. (23) ve Demircan A. (21) kardeşler, önceki gün saat 16.00 sıralarında işyerlerinden çıktıklarında, yanlarına gelen 5 kişi tarafından silah zoruyla otomobile bindirilip kaçırıldı. Ardından, evine gittikleri yazılımcı kardeşlerin ortağı Mehmet Akif K.'yı da silah zoruyla kaçırdılar. Farklı yönlere uzaklaşan 2 otomobilden Doğukan A. ve Mehmet Akif K.'nın içinde bulunduğu otomobil, eski Gemlik yolundan İsmetiye dağlık alanına yöneldi. Bu sırada zanlılar, 2 ortaktan, kendilerini serbest bırakma karşılığında 15 milyon TL fidye istedi.



Bir süre sonra ise yolda asayiş uygulaması yapan Yunus timleri, şüphelendikleri aracı durdurunca Doğukan A. polislere kaçırıldıklarını söyledi. Bunun üzerine araçta bulunan M.A.B., (24) İ.H.Y. (27) ve B.S. (25) gözaltına alındı. Yunus ekiplerinin durumu bildirdiği Gasp Büro Amirliği, Demircan A.'yı da 4 saat sonra kurtardı. A.S. (30) ve R.S de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

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3 yazılımcıyı kaçıran fidyeciler ‘Yunus’lara takıldı
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