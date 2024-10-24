3 yıl sonra mutlu son! SMA değil Amine Hüma kazandı

Konya'da yaşayan Ertuğrul ailesinin SMA Tip-2 hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki çocukları Amine Hüma Ertuğrul'un yardım kampanyasında 3 yıl sonra mutlu sona ulaşıldı. Çok mutlu olduklarını belirten Ertuğrul çifti, "Hep bugünün gelmesini bekledik. Çok yıprandık ama hiç umudumuzu kaybetmedik. Artık çocuğumuzun yeniden ayağa kalkacağı günleri hayal etmeye başladık" dedi.

Mustafa ve Ayşe Ertuğrul çifti 2020 yılının Eylül ayında üçüncü çocukları Amine Hüma'yı kucaklarına aldı. Küçük Amine'nin hareketlerinden şüphelenen aile doktora başvurdu. Yapılan çeşitli tetkikler sonucunda Amine Hüma'ya 13 aylıkken SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile, kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken yaklaşık 2 milyon doların toplanabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.



3 YIL SONRA MUTLU SON

Ertuğrul ailesi bu süreçte büyük mücadele verdi. Kızlarının tedavi olabilmesi için kermesler düzenleyip, stantlar açtı. Küçük Amine Hüma'nın sağlık durumu da gittikçe ağırlaştı. Ancak 3 yıl süren büyük mücadele sonrası mutlu sona ulaşıldı. Amine Hüma'ın yurtdışında tedavi olabilmesi için gereken para toplandı.



HEP BU GÜNÜ BEKLEDİK

Çok mutlu olduklarını belirten Ertuğrul çifti, "Yıllardır bugünün gelmesini bekledik. Hem kızım hem biz bu süreçte çok yıprandık. Ama ne olursa olsun umudumuzu hiç kaybetmedik. Bugünün geleceğini hep umutla bekledik. Rabbime şükürler olsun ki bize bugünü yaşattı. Artık kızımızın yürüyebileceği, kardeşleri ile oynayabileceği günleri hayal edebiliriz. İnşallah tedavi sonrası geriye yürüyerek gelecek. Bize destek olan tüm halkımıza gönülden teşekkür ederiz" dedi.