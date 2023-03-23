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Giriş Tarihi: 24.3.2023

3 yıllık kan davası barışla noktalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
3 yıllık kan davası barışla noktalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aynı aşirete mensup iki aile arasında 3 yıl önce başlayan ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kan davası barışla sonuçlandı. Kümneğşan aşiretine mensup Delin ve Öztop aileleri arasındaki kan davası Viranşehir'in önde gelen isimlerinden Şerif Akın, Hacı Mustafa Koyuncu, Hacı Mehmet Özbilgi, Mehmet Anlar, Sinan İnanç ve Abdulkadir Sanal'ın aracı olmasıyla barıştı. İki aile düzenlenen etkinlikte tekbirler eşliğinde barışıp bir daha böyle olayların yaşanmaması dileğinde bulundu.

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3 yıllık kan davası barışla noktalandı
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