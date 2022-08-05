Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos 2022 resmi tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer bayramı hangi güne denk geliyor, çalışanlara resmi tatil mi olacak?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 18:17

30 Ağustos 2022 resmi tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer bayramı hangi güne denk geliyor, çalışanlara resmi tatil mi olacak?

Mustafa Kemal'in başkomutanlığında Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Zafer Bayramı için geri sayım başladı. İlk kez Afyon'da 1924 yılında kutlanan Zafer Bayramı ülkemizde her yıl kutlanıyor. 1926 yılından itibaren ise Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 30 Ağustos bu yılda büyük bir coşkuyla kutlanacak. Özellikle çalışan vatandaşlar; 30 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi olacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

30 Ağustos 2022 resmi tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer bayramı hangi güne denk geliyor, çalışanlara resmi tatil mi olacak?

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca; milyonlarca vatandaş "30 Ağustos tatil mi, hangi güne denk geliyor, çalışanlara resmi tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. Türk tarihi açısından büyük bir önem taşımasından ötürü her yıl tüm yurtta kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili hakkındaki bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk geliyor. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

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30 Ağustos 2022 resmi tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer bayramı hangi güne denk geliyor, çalışanlara resmi tatil mi olacak?
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