30 Ağustos, eşsiz bir mücadelenin destanı

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin zaferle taçlandırıldığı bu anlamlı günün önemine vurgu yapan Başkan Kıvanç, "30 Ağustos 1922, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği eşsiz mücadelenin destanıdır. Bu zafer, ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhuyla neleri başarabileceğinin en somut göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır" dedi.