30 Ağustos eczanelerin çalışma durumu çeşitli medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda ise konuyla ilgili olarak "30 Ağustos yarın eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu gibi resmi tatillerde bilindiği üzere eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle vatandaşlara hizmet sunuyor.