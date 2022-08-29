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Giriş Tarihi: 29.8.2022 20:40

30 Ağustos Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar "30 Ağustos yarın eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Bilindiği üzere ülke tarihimiz açısından büyük öneme sahip olan bu kutlu gün ülke genelinde gerek özel gerekse kamuda resmi tatil kabul ediliyor. Peki, 30 Ağustos eczaneler açık mı? İşte eczanelerin çalışma durumu ve nöbetçi eczane sorgulama ekranı...

30 Ağustos Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

30 Ağustos eczanelerin çalışma durumu çeşitli medikal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda ise konuyla ilgili olarak "30 Ağustos yarın eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu gibi resmi tatillerde bilindiği üzere eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle vatandaşlara hizmet sunuyor.

Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos’ta eczaneler açık mı kapalı mı? İşte ayrıntılar

30 AĞUSTOS SALI GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Salı günü resmi tatil olması nedeniyle eczaneler, bankalar, PTT ve diğer resmi kuruluşlar kapalı olacak. Vatandaşlara, o gün nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler açık olacak fakat nöbetçi doktorlar ve sağlık görevlileri olacak.

Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin tek bir sayfada görebilmesine imkan sağlayan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet'te açıldı.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi.

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" e-Devlet kapısında açıldı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alacak. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, "Yeni Eklenen Hizmetler" bölümünde yer alıyor. Vatandaşlar ayrıca e-Devlet uygulamasının arama motorundan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" sayfasına girerek, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneleri tek bir sayfada görebilecek.

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30 Ağustos Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte nöbetçi eczane sorgulama ekranı!
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