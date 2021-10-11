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Giriş Tarihi: 12.10.2021

30 bin 563 yeni vaka, 188 vefat

30 bin 563 yeni vaka, 188 vefat
Türkiye'de dün 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamın ı yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 33 bin 861 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74.81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87.91 oldu. Toplam aşı sayısı 112 milyon 666 bin 626'ya yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Kovid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" paylaşımını yaptı. ANKARA
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30 bin 563 yeni vaka, 188 vefat
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