30 bin 694 yeni vaka, 181 vefat

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'de dün test yapılan 363 bin 536 kişiden 30 bin 694'üne Kovid-19 tanısı konulurken, 181 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 513 oldu. İkinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75.91, birinci doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 88.29 olarak açıklandı. Son tabloyu sosyal medya hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık, yaygın aşıyla ortadan kalktı" ifadelerini kullandı. ANKARA