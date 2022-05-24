30 küçükbaş hayvanı kamyonetle çalıp sattı! Hırsız yakalandı, hayvanlar bulundu

İstanbul Polisi; Arnavutköy İlçesi'nde İ.İ. isimli mağdurun İstiklal Mahallesi'ndeki ahırından 30 adet küçükbaş hayvanının çalınması ve İ.İ.'nin şikayetçi olması üzerine inceleme başlattı. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızın olayı bir kamyonetle gerçekleştirdiğini belirledi. Açık kimliği tespit edilen M.O., Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Arnavutköy İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.O.'nun ahırdan kamyonetle çaldığı küçükbaş hayvanları İmrahor Mahallesi'nde V.A. isimli bir kişiye 17 bin liraya sattığı ortaya çıktı.

V.A.'nın ahırında mağdur İ.İ.'ye ait 21 adet küçükbaş hayvan ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. V.A.'nın dokuz hayvanı ise sattığı iddia edilirken, mağdurun zararını karşılayacağı ifade edildi. "Suç Eşyası Satın Almak Veya Kabul Etmek" suçundan gözaltına alınan V.A. yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. M.O. ise "Hayvan Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.