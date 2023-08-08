"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 8 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan 30 Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly'den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (8 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;