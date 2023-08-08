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Giriş Tarihi: 8.8.2023 21:37 Son Güncelleme: 8.8.2023 21:37

30 Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly'den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 8 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 30 Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly'den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

30 Mart 1996’da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly’den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 8 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan 30 Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly'den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (8 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: 30 Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly'den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?

SEÇENEKLER

A- 15
B- 30
C- 60
D- 90 (CEVAP)


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30 Mart 1996'da doğan Benjamin West, ikiz kardeşi Molly'den kaç gün sonra doğmuş ve böylece kardeşler Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?
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