Gaziantep'teUmut Erpek'in yaşamını kaybetmesiyle birlikte toplam 16 kişinin öldüğü kazaya neden olan otobüsün tutuklanan sürücüsü Abdulkadir Memiş, jandarmadaki ifadesinde kaza bölgesini 400-500 metreden gördüğünü, ancak otobüs savrulunca kontrolü kaybettiğini söylemişti. Olay yerinde 307 metre fren izi tespit edilirken, aracın 130 km hızla yasal hız sınırını aştığı ortaya çıkmıştı. 5 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Memiş, sevk edildiği mahkemede "İtfaiye araçları ve ambulansları 30 metre kala gördüm. Yolda uyarı levhası yoktu. Frene bassam da duramazdım. Direksiyonu sola kırdım" dedi. Oysaki yolda uyarı levhası olduğuna dair görüntüler ortaya çıktı.