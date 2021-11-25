Haberler Yaşam Haberleri 30 Metre savrulan otomobildeki 2 kişi ölümden döndü
Giriş Tarihi: 25.11.2021 01:33

30 Metre savrulan otomobildeki 2 kişi ölümden döndü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
30 Metre savrulan otomobildeki 2 kişi ölümden döndü

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak 30 metre savrulduktan sonra önce bariyerlere sonra da başka bir otomobille çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Salim A. idaresindeki 60 VB 969 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre savrulan otomobil, aynı yönde seyreden Murat S. idaresindeki 66 LM 197 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yolculardan Mehmet Ç. ve Tevrat K. yaralandı. Olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular itfaiye ekiplerinin de yardımı ile ambulansa alındı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunun Kırıkkale istikameti bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Hurdaya dönen araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek
SON DAKİKA: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar
SON DAKİKA | Türkiye-ABD-AB üçleminde bu rakamlara dikkat! Döviz kurları ile yaratılmak istenen algı çöktü
Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası yıldız futbolcuya sert eleştiri! "Memnun değiliz..."
Bulgaristan’daki trajik kazanın kurbanlarının hikayeleri yürekleri burktu
Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Metro'da dehşet! Kadın yolcuya bıçak çekip hakaretler savurdu
Son dakika: 5'inci Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi! İcra ile çocuk teslimi dönemi sona erdi
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan açıklamalar
Son dakika: BAE Veliaht Prensi Zayed Türkiye'de! İki ülke arasında kritik anlaşmalar imzalandı... 10 milyar dolarlık yatırım
ARKADAŞINA GÖNDER
30 Metre savrulan otomobildeki 2 kişi ölümden döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA