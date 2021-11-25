30 Metre savrulan otomobildeki 2 kişi ölümden döndü

Salim A. idaresindeki 60 VB 969 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolunun 5. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre savrulan otomobil, aynı yönde seyreden Murat S. idaresindeki 66 LM 197 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yolculardan Mehmet Ç. ve Tevrat K. yaralandı. Olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular itfaiye ekiplerinin de yardımı ile ambulansa alındı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara karayolunun Kırıkkale istikameti bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Hurdaya dönen araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı.