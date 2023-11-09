30 milyonluk kaçak ürün yakalandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; İstanbul'da kişisel bakım ve güzellik merkezlerinde kullanılan maddi değeri yüksek ilaçların, 2 şüpheli tarafından yasadışı yollarla temin edilerek depolandığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul'da 2 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken piyasa değeri yaklaşık olarak 30 milyon lira olan 15 bin 159 dolgu malzemesi ile işlem sırasında kullanılan malzemeler, 1407 tıbbi cihaz, 154 botoks ilacı ve 206 botoks cihazı ele geçirildi.