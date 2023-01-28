30 milyonluk soygunla suçlanan şoföre 10 yıl hapis istemi

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan ev hanımı N.A'nın (70) Padişah II. Abdülhamid tarafından büyük dedesine hediye edilen 5 milyon Türk liralık tuğralı gümüş tepsi, 25 milyon Türk liralık mücevherlerinin çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
SABAH'ın ortaya çıkardığı olay şu şekilde gerçekleşmişti: Ev sahibi N.A. yaz tatili için şehir dışına çıktı. Eve döndüğünde ise Padişah II. Abdülhamid tarafından büyük dedesine ziyaret esnasında hediye edilen değeri yaklaşık 5 milyon lira olan tuğralı gümüş tepsinin yerinde olmadığını fark etti.
20 MİLYONLUK TAKISI ÇALINDI
Telaşla evini kontrol etmeye başlayan yaşlı kadın, ailesinden yadigar gümüş çay setinin, gümüş vazolarının ve antika eşyalarının da çalınmış olduğunu gördü. Yatak odasında bulunan kasayı kontrol etmek istediğinde ise anahtarı koyduğu yerde bulamadı. Bunun üzerine çilingir çağıran N.A. kasasında muhafaza ettiği toplam değeri yaklaşık 20 milyon lira olan ünlü marka pırlanta taşlı saatinin, lüks marka altın saat, 2 yakut yüzük, 2 pırlanta tektaş ve birkaç yakut küpenin kasada olmadığını tespit etti.
ŞOFÖRÜNDEN ŞÜPHELENDİ
Hırsızlık sonrası polis merkezine başvurarak çalınan kıymetli mücevher ve eşyalarının değerlerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirten yaşlı kadın, "Tatilden döndüğümde kapımda bir zorlama yoktu. Eve girdiğimde sehpanın üzerinde duran gümüş tepsimin olmadığını fark ettim. Şoförüm S.E'den şüpheleniyorum çünkü yardımcım kendisini yatak odama girerken görmüş ve uyarmış" diyerek avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla şikayetçi oldu.
ŞOFÖR HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheli S.E'nin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, fakat eve girip çıktığı belirtildi. Çilingir ve evdeki yardımcının tanık olarak ifadeleri ile N.A'nın "Hırsızın dışarıdan değil içerden biri yapabilir, çünkü kasada tahribat yok." sözlerine yer verilen iddianamede şoförün atılı suçu işlediği konusunda hakkında kamu davası açmaya yeter delilin elde edildiği gerekçesiyle "Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.