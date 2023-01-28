30 milyonluk soygunla suçlanan şoföre 10 yıl hapis istemi

20 MİLYONLUK TAKISI ÇALINDI

Telaşla evini kontrol etmeye başlayan yaşlı kadın, ailesinden yadigar gümüş çay setinin, gümüş vazolarının ve antika eşyalarının da çalınmış olduğunu gördü. Yatak odasında bulunan kasayı kontrol etmek istediğinde ise anahtarı koyduğu yerde bulamadı. Bunun üzerine çilingir çağıran N.A. kasasında muhafaza ettiği toplam değeri yaklaşık 20 milyon lira olan ünlü marka pırlanta taşlı saatinin, lüks marka altın saat, 2 yakut yüzük, 2 pırlanta tektaş ve birkaç yakut küpenin kasada olmadığını tespit etti.