30 rehberin hayatını kaybettiği otel hakkında soruşturma

Isias Hotel enkazındaki 43 kişilik rehber grubunda hayatını kaybeden rehber sayısı 30'a yükseldi. Türkiye Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) açıklamasına göre enkazda Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu'nun da cansız bedenlerine ulaşıldı. 12'si sağ veya yaralı kurtarılan rehberlerden 1'ine ise henüz ulaşılamadı. TUREB, otelle ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma sürüyor. Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda 5 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi gözaltına alınmıştı.Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı. Yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun, İstanbul'da gözaltına alındı.