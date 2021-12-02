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Giriş Tarihi: 2.12.2021 13:55 Son Güncelleme: 2.12.2021 14:03

30 yıl hapis cezası bulunan bir kişi inşatta yakalandı

30 yıl hapis cezası bulunan bir kişi inşatta yakalandı

Van'da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari S.A. jandarma ekiplerinin sıkı çalışması sonucu İpekyolu ilçesinde bir inşatta yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari S.A.'nın adresi tespit edilince güvenlik güçleri harekete geçti. S.A.'nın İpekyolu ilçesinde bir apartman inşaatında çalıştığı tespit edilince, 1 Aralık günü saban erken saatlerde bahse konu inşaat alanına operasyon yapıldı. S.A. kaçmaya çalışırken, jandarma ekiplerince yakalandı. İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheli S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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30 yıl hapis cezası bulunan bir kişi inşatta yakalandı
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