30 yıl hapis cezası bulunan firari kadın Kayseri’de yakalandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan kişileri yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 3 ilde hırsızlık suçundan aranan D.G (29) adlı kadının Kayseri'de saklandığını belirledi. Ziya Gökalp Mahallesindeki bir evde gizlendiği anlaşılan D.G'nin İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 7 suç kaydı olduğu belirlendi.
Bu suçlardan toplamda 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G, ekiplerin eve düzenlediği baskınla yakalandı. Gözaltına alınan D.G emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.