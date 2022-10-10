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Giriş Tarihi: 10.10.2022 20:46 Son Güncelleme: 10.10.2022 20:55

30 yıl hapis cezası bulunan firari kadın Kayseri’de yakalandı

İstanbul, Kocaeli ve Mersin’de hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın Kayseri’de yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
30 yıl hapis cezası bulunan firari kadın Kayseri’de yakalandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan kişileri yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 3 ilde hırsızlık suçundan aranan D.G (29) adlı kadının Kayseri'de saklandığını belirledi. Ziya Gökalp Mahallesindeki bir evde gizlendiği anlaşılan D.G'nin İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 7 suç kaydı olduğu belirlendi.

Bu suçlardan toplamda 30 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.G, ekiplerin eve düzenlediği baskınla yakalandı. Gözaltına alınan D.G emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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30 yıl hapis cezası bulunan firari kadın Kayseri’de yakalandı
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