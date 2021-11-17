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Giriş Tarihi: 17.11.2021 09:50 Son Güncelleme: 17.11.2021 14:54

30 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, saklandığı evde yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
30 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, saklandığı evde yakalandı

Konya’da ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan 25 yaşındaki Muhammet Ali Yorgun, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yargıtay kararında Yorgun’un ateş ettiği araçtaki diğer 3 kişiyi de vurabilirdi diyerek o eylemleri nedeniyle de cezalandırılmasına hükmetti.

24 Aralık 2014'te merkez Meram ilçesinde meydana gelen olayda, Aziz Kocayiğit, iddiaya göre arkadaşı Oğuzhan Koyunsever'in bıçakladığı Ali Çalışır'ın (39), tedavisinin ardından geldiği polis merkezinden ifade verip otomobiliyle ayrıldığını fark etti. Kocayiğit, yanındaki arkadaşı Muhammet Ali Yorgun ile Çalışır'ın peşine düştü. Aracıyla, Çalışır'ın otomobilinin önünü kesip, tabancayla ateş açtı. Çalışır'ın yanındaki Anşana K. (54) sol omzundan vurulup yaralandı. Olay sonrası kaçan her iki şüpheli de yakalanıp, tutuklandı.

18 YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI

Tutuklu Aziz Kocayiğit ve Muhammet Ali Yorgun, yargılandıkları Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılı Şubat ayında görülen karar duruşmasında, otomobildeki Fatma Çalışır, Hüseyin Çalışır ve Kamer Öztürk'e karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatlarına karar verildi. Ali Çalışır ve Anşana K.'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ise 18 yıl 4'er ay hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

YARGITAY ARAÇTAKİ DİĞER 3 KİŞİ İÇİNDE CEZA İSTEDİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanıklar Aziz Kocayiğit ve Muhammet Ali Yorgun'un, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçunun otomobildeki diğer 3 kişiye yönelik olarak da değerlendirilmesi gerektiğini belirtip, yerel mahkemenin aldığı hükmün bozulmasına karar verdi.

30 YIL HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Muhammet Ali Yorgun'un 30 yıl hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yorgun'un merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesindeki bir adreste olduğunu tespit eden polis, yapılan operasyonla Yorgun'u yakaladı. Yapılan incelemeler sonucu Yorgun'un olaydan aynı gece bir eğlence merkezinde tartıştığı bir kişiyi de bacağından vurup, yaraladığı ortaya çıktı. Muhammet Ali Yorgun hakkında 'kasten yaralama' suçundan da adi işlem başlatıldı. Muhammet Ali Yorgun emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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30 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, saklandığı evde yakalandı
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