30 yıl önce grizu patlamasından kurtulmuştu! Bartın’daki maden kazasında oğlunu kaybetti

"APAR TOPAR EVDEN ÇIKTIM, BACA AĞZINA GİTTİM"



Amasra'da maden ocağında 1992 yılında yaşanan grizu kazasından sağ kurtulan İsmail Yıldız, faciayı televizyon izlerken öğrendiğini söyledi. Arkadaşlarının arayıp oğlunu sorduğunu belirten Yıldız, "Arkadaşları bizi aradı. Ben görüşmeye başladıktan sonra arkadaşları bana Öner'i sordu. Ben de '4 vardiyasına gidecekti' dedim. Ben de apar topar evden çıktım, baca ağzına gittim. Orada çok araştırdım. Kimi 'çıktı' dediler, kimisi 'hastanede' dedi. Ben zaten 2003 yılında aynı madenden emekli oldum. Ben o madende 20 yıl çalıştım. Benim zamanımda da grizu faciası oldu. 1992 yılında 00.00-08.00 vardiyasında yaşandı olay, 5 arkadaşımız hayatını kaybetmişti, grizu patladığı için. Ben de ocaktaydım ama o kadar şiddetli bir patlama yaşanmadı. Kömür üretiminin yapıldığı yerde çalışan arkadaşlarımız hayatını kaybetti. 1992 yılında eksi 300 kotunda patlama oluyor, ben de artı 100 kotundaydım. Fakat hiçbir patlama sesini duymadım" dedi.