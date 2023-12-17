30 yıl vatanı için mücadele etti, şimdi torununu kurtarmak için mücadele ediyor

Konya'da yaşayan Nazlı ve Rıdvan Gökçay çiftinin, geçen Şubat'ta dünyaya gelen ilk bebekleri Ali Ege'ye yapılan topuk kanı testinde, henüz 20 günlükken SMA TİP 2 teşhisi konuldu. İlk şoku atlatan genç çift hemen harekete geçip, bebeklerinin yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ise şimdiye kadar, gerekli olan paranın yüzde 67'si toplandı. Ali Ege'nin, 30 yıl vatan için mücadele ettikten sonra emekli olan dedesi Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Onat'ta (53), torununun yardım kampanyasının biran önce tamamlanması için büyük mücadele veriyor.

30 YIL VATAN İÇİN GURURLA MÜCADELE ETTİM

Kermeslerde, stantlarda görev alan Önat'ın üniformasını giyerek çektiği videosu 100 binlerce kişiden etkileşim aldı. Torunu için yardım çağrısında bulunan Hüseyin Önat, "30 yıl boyunca vatanımı korumak için onurla ve gururla mücadele ettim. Şimdi de torunumu kurtarmak için mücadele ediyorum. Fakat bu mücadele de tek başıma yetersiz kalıyorum. Eğer torunum tedavi olamazsa hayattan kopacak. Herkesi desteğine ihtiyacımız var. Lütfen beni bu konuda yalnız bırakmayın. Torunuma umut olun. Onu hep birlikte ilacına kavuşturalım. ve hayatta tutalım" dedi.

KORKULARIMIZIN YERİNE UMUTLARI KOYMAK İSTİYORUZ

Nazlı ve Rıdvan Gökçay çifti de "Ali Ege yaşına gelmeden ve kasları zayıflamadan ilacını alabilmesi için mücadele veriyoruz. Kampanyamızın üçte ikisi tamamlandı. Kalan kısmı da biran önce tamamlanırsa, Ali Ege'miz hayata tutunacak. Çok güzel hayallerimiz vardı, hiçbirini yaşayamadık. En önemlisi yarın oğlumuzun gülüşünü kaybetmek istemiyoruz. Kampanya için koştururken Ali Ege'yi doya doya sevemedik. Artık, korkularımızın yerine umutları koymak istiyoruz" dedi.