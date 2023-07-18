30 yıllık husumet Suriye’de barışla son buldu

Suriye'nin Barış Pınarı Bölgesinde bulunan Rakka ili suluk ilçesine bağlı Sebdağ kırsal mahallesinde Naimi aşiretine mensup iki aile arasında 30 yıl önce başlayan husumet, Akçakale eski Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla mutlu sona erdi.

30 yıl önce Naimi aşiretine mensup iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yaşanan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, 2009-2019 Akçakale önceki dönem Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ve kanaat önderlerinin girişimi ile barışla sonuçlandı. Suriye'nin Sebdağ kırsal mahallesinde düzenlenen barış merasimine çok sayıda, Türkiye ve Suriye. den kanaat önderleri ve taraflar katıldı.

Binlerce kişinin hazır bulunduğu merasiminin yapıldığı salona taraflar barışa öncülük eden önceki dönem Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan eşliğinde geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasim, barışa yönelik dua ve ayetler okunarak devam etti. Başkan Abdülhakim Ayhan ve kanaat önderlerinin konuşmalarının ardından bir araya gelen husumetli taraflardan Naimi aşiretine mensup iki aile yakınları, el ele vererek tokalaşıp kucaklaştı. Tarafların tokalaşıp selamlaşmalarıyla devam eden barış merasimi davetlilerin onuruna verilen barış yemeğiyle son buldu. Abdülhakim Ayhan barışa katkısı olan herkese tefekkür etti.